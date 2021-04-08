Если Украина решит воевать с Россией, это будет ее последний бой, — столь скандальное заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров.

Его цитирует РИА «Новости»:

«Если армия Украины пойдет на прямой конфликт с Россией — «это будет ее последний бой, мы этого крайне не хотим, мы против подобного развития событий».

Также Джабаров заявил, что Украина превратилась в расходный материал для США, и «в случае обострения ситуации американцы не будут жертвовать своими солдатами и даже поставлять стране оружие».

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный говорит, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.

Как сообщалось ранее, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. В Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают россиянами и жителей Донбасса.