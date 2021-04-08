Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация — законна и необходима в демократических обществах. В решении суда не говорится о вакцинации от COVID-19, но эксперты считают, что ЕСПЧ создало прецедент, согласно которому обязательные прививки не противоречат Европейской конвенции по правам человека.

Как пишет DW, в суд жаловались чешские семьи, которые выступали против обязательной вакцинации детей (в Чехии детей обязательно нужно вакцинировать против девяти заболеваний, в частности против столбняка, коклюша, кори и дифтерии).

Родителям, которые без уважительных причин не вакцинировали детей, может грозить штраф. Уважительной причиной могут быть медицинские противопоказания. Кроме того, невакцинированных детей не допустят в детский сад.

В ЕСПЧ считают, что чешские органы здравоохранения вводят обязательную вакцинацию в соответствии с «наилучшими интересами детей». Суд решил, что прививочная политика Чехии не нарушает право на уважение частной жизни согласно Европейской конвенции по правам человека.

«Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или коллективного иммунитета», — отметили судьи.

Кроме того, в ЕСПЧ объяснили, что недопуск детей в учреждения образования является защитным механизмом, а не карательным. Хотя дети и теряют от этого решения определенные возможности, власть выполняет обязанность защищать общественное здоровье, в частности детей, которым вакцинация противопоказана.

Издание отмечает, что жалоба и решение не касались пандемии COVID-19. Однако решение ЕСПЧ создало прецедент, согласно которому обязательные прививки не противоречат Европейской конвенции по правам человека.

Ранее врач-иммунолог Алла Волоха сообщила, что вторую прививку от коронавируса нужно ставить тем же препаратом, что и первую. Интервал между уколами может составлять три месяца.

Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.