Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca (новое название Vaxzevria, в Украину препарат называют Covishield) и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Как известно, по стоянию на начало апреля, большинство зарегистрированных случаев тромбоза произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Сгустки крови образовывались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен) и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов и иногда с кровотечением.

Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случаев тромбоза внутренних вен, зарегистрированных в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств по состоянию на 22 марта, 18 из них закончились летально. К какому выводу пришел Комитет

Если коротко, тромбоз — это индивидуальный непрогнозируемый иммунный ответ. Связь между вакциной и тромбозами подтверждена, но у кого и когда может развиться тромбоз, неизвестно.

Европейское агентство также опубликовало список симптомов у вакцинированных граждан, при возникновении которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью:

одышка,

боль в груди,

опухоль в ноге,

постоянная боль в животе,

неврологические симптомы,

сильные и постоянные головные боли,

помутнение зрения,

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.



Отметим, ряд стран прекратил использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе моложе 60 (Германия, Словения, Южная Корея, Великобритания, Эстония), в Великобритании остановили испытания препарата на детях, Нидерланды отказались от этой вакцины вообще.

Как сообщалось ранее, В Министерстве здравоохранения готовы помогать частным клиникам осуществить доставку в Украину вакцины от коронавируса. Глава ведомства Максим Степанов призывает всех тех, у кого есть возможность завезли препарат на частный рынок, делать это.

Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.