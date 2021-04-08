Группа народных депутатов обжаловала указ президента Владимира Зеленского об освобождении от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом заявила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», – пишет она.

Ранее, 27 марта глава государства отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский отметил, что указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых.

«Если есть недели, когда не проходят заседания СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно», – прокомментировал решение президент.

А уже 29 марта Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента. Также он созвал специальное заседание КСУ, которое должно состояться 12 апреля.

Как мы уже рассказывали ранее, НАПК направило в суд два протокола об административных правонарушениях в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого в связи с участком земли в оккупированном Крыму, который принадлежит судье.