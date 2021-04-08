В Киеве возможно продление действия жесткого карантина после 16 апреля в случае, если количество больных COVID-19 в столице не пойдет на спад.

Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко, передает «Украина 24».

Также он прокомментировал информацию о том, что власти города готовят распоряжение о продлении ограничений до 10 мая.

«(Решение) о продлении карантинных ограничений принимает не киевский городской глава, а комиссия ТЭБ и ЧС. То есть таких заседаний у нас не было. Распространяется эта информация из неизвестных источников. Одно могу сказать, действительно, мы можем продлить эти карантинные ограничения. Будем исходить из цифр заболеваемости. Если будет продолжаться волна заболеваемости, я не исключаю, что это может произойти», — заявил Кличко.

Отметим, сегодня уже четвертый день жестких карантинных ограничений в Киеве. На следующей неделе, по словам мэра Киева, власти будут иметь представление о ситуации с коронавирусом в столице.

«Если динамика не снизится, я не исключаю, этого (продления тотального карантина). Если динамика снизится, то карантинные ограничения будут действовать, как и было введено, до 16 числа», — подчеркнул мэр.

Как мы уже рассказывали ранее, в Хмельницкой области ужесточили карантин из-за заболеваемости COVID-19, в частности отменили курсирование электричек — пассажиров на этой станции брать и высаживать не будут.

В то же время, усиленный карантин во Львове продлили на неделю – до 19 апреля. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям.