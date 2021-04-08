Темпы вакцинации в Украине смогут существенно увеличиться в апреле, когда страна получит несколько новых партий вакцин против COVID-19.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Новое Время. По его словам, медленный процесс вакцинации связан с нехватками вакцины.

«Так дальше не будет. Таких темпов. В апреле мы ожидаем несколько поставок и от COVAX, и от производителей вакцин. Мы понимаем, что мы уже построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки», – утверждает главы ОП.

Тимошенко заверил, что гарантией того, что Украина действительно получит ожидаемые препараты, являются подписанные контракты.

«К тому же проведены переговоры с COVAX. Действительно, сроки сдвигаются. Но мы понимаем, что в апреле у нас будут поставки. Очень надеемся на это», – сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, Европейский суд по правам человека постановил, что обязательная вакцинация — законна и необходима в демократических обществах.

Тем временем, в Украине с начала массовой вакцинации (конец февраля) зарегистрировано уже 816 сообщений о побочных эффектах.