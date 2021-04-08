В сети продают электрические котлы, которые якобы помогают сэкономить газ.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника департамента энергоэффективности «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк:

«Такими фейковыми «чудесами» выманивают у людей деньги. Под модную тему – экономия газа. Есть такие же псевдоизобретатели, которые «на коленке» «изобретают» супер-пупер «карбоновые электронагреватели» с КПД 300%».

Отметим, котлы продают по цене от 99 до 149 евро (3,2-4,9 тыс. грн), а в инструкции говорится, что самый дешевый котел способен обогреть площадь всего в 15 квадратов.

Напомним, 7 апреля в Украине приняли решение о введении новых тарифов на газ, в частности годовых тарифов. Всех поставщиков хотят обязать публиковать свои предложения на целый год. Однако, как говорит координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после «низкого» сезона, то цена может быть значительно ниже.

Как сообщалось ранее, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м и оказалась на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).