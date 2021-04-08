Медики отмечают, что для избежания тяжелых осложнений при COVID-19, в том числе тромбоза, необходимо лечить хронические заболевания.

Такое мнение озвучил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины «Главный военный клинический госпиталь» Александр Боркивец, передают Факты.

Чтобы понять, что в сосудах образуются тромбы и назвал признаки артериального тромбоза – боль и чувство холода в ногах, онемение, бледность кожи.

«Если это происходит в капиллярах на коже часто появляется сыпь. Из-за сосудистого спазма поднимается давление. А с повышением температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, руки и ноги холодные», – объяснил Боркивец.

В таком случае человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и дальнейшая ампутация.

Во время венозного тромбоза в ногах появляются отеки, боли и синюшность, подчеркивает врач.

«Артериальный тромбоз часто возникает как осложнение у пациентов с мерцательной аритмией. Чтобы предупредить в желудочках сердца образования тромбов, следует постоянно принимать антикоагулянты. Особенно важно это тем, кто болеет COVID-19. Нарушение ритма, высокая температура, при которой частота сокращений увеличивается, приводят к сердечной и дыхательной недостаточности», – сказал врач.

В группе риска есть и пациенты с варикозной болезнью, которым грозит флеботромбоз.

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