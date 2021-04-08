В правительстве намерены разработать систему, которая позволит министрам и народным депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.

Об этом в интервью «КП в Украине» рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, для такого решения необходимо изменить закон, чтобы разрешить депутатам голосовать дистанционно:

«У меня есть задача от президента – сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи».

Федоров отметил, что для защиты персонального голосования политик будет проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. Также есть персональная ответственность парламентария.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру своей жены, в которой на тот момент находилась она и 4 детей.

В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами. Конфликт случился между представителями политических сил «Слуга народа» и «Европейская Солидарность», когда парламентарии обсуждали погром Офиса президента сторонниками Сергея Стерненко.