В конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает «Обозреватель».

«Ошибка долгосрочного прогноза — плюс-минус два дня. Но пока что видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительные, но все равно они не будут создавать весеннего настроения. По-видимому, в день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо», — спрогнозировала она.

Но сразу после Пасхи погода порадует настоящим весенним теплом, продолжила синоптик. В целом май будет относительно прохладным по сравнению с предыдущими годами.

«Неделя после Пасхи будет очень хорошая. Но май тоже пойдет не очень активно. Он прижимается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы», — уточнила она.

Вазира Мартазинова также говорит, что апрель и май в Украине в этом году будут отличаться неустойчивой погодой:

«Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае. Теперь это нормально для нас — каждые 4-5 дней смена погоды. Надо понимать, что, если вы едете куда-то отдыхать в жаркий день на несколько дней, то это не значит, что вернетесь в такую же погоду», — заметила она.

По словам ученой, перелом в погоде уже произошел — «и зима кончилась, и весна началась», но ее неустойчивость не позволяет почувствовать, что весна полностью вступила в свои права.

«Нужно дождаться 15 апреля. Там уже и климатическая температура будет выше, и отдельные дни будут очень теплыми. Кстати, по ним можно будет определить, каким будет май. Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле», — сообщила она.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.