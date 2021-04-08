Русский язык используют в бытовом общении 24,4% украинцев, при этом еще 26,9% одинаково часто говорят и на русском, и на украинском языках. Таким образом, можно утверждать, что свыше 50% украинцев пользуется русским языком.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 39 марта.

Исключительно на русском языке говорят 10,3% опрошенных, преимущественно на русском — 14,1%, одинаково часто и на русском, и на украинском 26,9%.

Одновременно с этим свыше 48% опрошенных граждан предпочитают общаться на украинском языке. Если к этому прибавить процент тех, кто может общаться на обоих, получится 75,5% жителей страны выбирают украинский для бытового общения.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что Украине нужно демонополизировать русский язык.

Кроме того, и министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна не отказываться от русского языка, а использовать его для контрпропаганды против Российской Федерации.

А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.