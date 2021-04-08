На Донбассе 8 апреля боевики уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия по позициям украинских военных вблизи Песков и Водяного, что на Приазовье.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также боевики совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.Россия наращивает войска на границе с Украиной — что это значит: мнения экспертов

7 апреля боевики совершили 7 нарушений режима «тишины». В частности, возле Песков и Опытного боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у вблизи Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье — гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один украинский военные получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный заявил, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.