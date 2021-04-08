Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Официальная причина: учения.

Об этом пишет «Интерфакс».

Накануне в российских СМИ сообщили о «наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море».

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», – сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Одновременно с этим, в пресс-службе Администрации морских портов Украины говорят о военных учениях Военно-морских сил в Черном море. Администрация уже ограничила лоцманскую проводку в портах: Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев. Также ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.

Накануне первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров заявил, что если Украина решит воевать с Россией, это будет ее последний бой.

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный говорит, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.