Пророссийские боевики 11 раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе сегодня, 8 апреля.

Как передает пресс-центр штаба ООС на своей странице Facebook, боевики девять раз обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил, а также два раза — гражданскую инфраструктуру.

Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко населенных пунктов Пески и Водяное на Приазовье. Оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Широкино боевики использовали крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское — из станковых противотанковых гранатометов.

К несчастью, в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе населенного пункта Водяное пророссийские дважды совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Украинские военные открывали адекватный огонь в ответ на обстрелы боевиков.

«Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ заявили, что активизация боевых действий на оккупированном Донбассе может стать началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО.

А посол Украины в Австрии Александр Щерба отреагировал на материал австрийской газетой Der Standard, в котором употребили термин «гражданская война» в отношении конфликта на Донбассе.