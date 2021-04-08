В Запорожской области ухудшается ситуация с коронавирусом. Председатель областной государственной администрации Александр Старух заявил об «итальянском сценарии» в городе.

Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Александр Старуха, некоторые больницы Запорожья уже заполнены на 100%:

«Мы идем по наихудшему «итальянскому сценарию» в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос — хватит ли врачей. «Итальянский сценарий» развития эпидемии — это когда остановить вспышку болезни не удается».

Он также добавил, что в городе нужно усиливать контролирующие мероприятия:

«Я хожу пешком и вижу, как люди в маршрутках иногда ездят, мы должны усилить контролирующие мероприятия. Соблюдение масочного режима почему-то стало факультативом. Некоторые считают, что это можно не делать. Мы, как государственные органы, будем принимать все меры, чтобы обеспечить выполнение ограничений в полном объеме».

Он добавил, что власть Запорожья рассматривает вариант закрытия транспорта, однако пока не придумают, как решить проблему с тем, как людям добираться до медучреждений, транспорт будет работать.

