В Министерстве здравоохранения готовы помогать частным клиникам осуществить доставку в Украину вакцины от коронавируса. Глава ведомства Максим Степанов призывает всех тех, у кого есть возможность завезли препарат на частный рынок, делать это.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга.

«Моя позиция неизменна. Мы ждем, мы готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, зарегистрированных в нашей стране», — сказал Степанов.

При этом он добавил, что пока что в ведомство не поступало предложений относительно подачи документов по завозу вакцины на частный рынок:

«Я неоднократно обращался и сейчас обращаюсь. У всех, у кого есть возможность завезти вакцину на частный рынок, пожалуйста, мы в максимально сжатые сроки согласуем все документы по использованию вакцин на территории Украины».

Как сообщалось ранее, Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.

Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) порекомендовала не использовать вакцину против COVID-19 под названием AstraZeneca для людей младше 30 лет из-за риска проявления побочного эффекта — тромбоза.

