Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 карантин ужесточили в Херсонской области, а также Тернополе и Чернигове.

Об этом сообщает местные власти.

В Херсонской области запретили:

принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и «на вынос»);

работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работу непродовольственных рынков;

работу детских садов;

перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%.

При этом разрешена работа финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов, ветеринарных клиник, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

На усиленный режим переходит и Тернополь. С 8 апреля в городе ввели такие ограничения:

на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;

работа ТРЦ запрещена;

отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

А с 12 апреля вводят следующие карантинные меры:

ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду «на вынос».

С 8 апреля усилен карантин в Чернигове.

Запрещено:

посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;

посещение бассейнов, спортивных сооружений;

запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и т.д.

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