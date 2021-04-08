Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 карантин ужесточили в Херсонской области, а также Тернополе и Чернигове.
Об этом сообщает местные власти.
В Херсонской области запретили:
принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и «на вынос»);
работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
работу непродовольственных рынков;
работу детских садов;
перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%.
При этом разрешена работа финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов, ветеринарных клиник, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
На усиленный режим переходит и Тернополь. С 8 апреля в городе ввели такие ограничения:
- на входе в ТРЦ должны будут дежурить работник центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;
- работа ТРЦ запрещена;
- отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
А с 12 апреля вводят следующие карантинные меры:
- ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
- проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
- все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду «на вынос».
С 8 апреля усилен карантин в Чернигове.
Запрещено:
- посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
- проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
- проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
- посещение бассейнов, спортивных сооружений;
- запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и т.д.
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