Представитель президента РФ в «нормандском формате» пригрозил использованием военной силы в случае вступления Украины в НАТО или попытки провести военную операцию против боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Свое мнение озвучил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак крайне резко оценил внутренние дела Украины и деятельность Зеленского.

А угрозы со стороны РФ Украину не пугают, и таким образом агрессор только усугубляет свое положение.

«Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойном лучшего применения, идет путем международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой ими политикой. Этот путь бесперспективен», – заявил Арестович.

По его словам, любая попытка России перейти к открытой агрессии против Украины опасна для нее самой. Этот факт РФ дают понять и в НАТО, и руководство Украины.

«Никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договорённости в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года. Или наступления международной политической ответственности за уклонение от их выполнения», – отметил Арестович.

Как мы уже рассказывали ранее, Литва хочет предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), реализовав который страна может стать членом Североатлантического альянса.

Тем временем, в РФ, Украину и страны НАТО призвали «остановить военные приготовления».