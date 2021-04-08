В Хмельницкой области ужесточили карантин из-за заболеваемости COVID-19, в частности отменили курсирование электричек — пассажиров на этой станции брать и высаживать не будут.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци».

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Курсирование пригородных поездов в Херсонской области приостановили с 8 апреля.

Подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений, что, как считают в ведомстве, позволит пассажирам путешествовать с более безопасной рассадкой.

Как сообщалось ранее, усиленный карантин во Львове продлили на неделю – до 19 апреля.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 карантин ужесточили в Херсонской области, а также Тернополе и Чернигове.