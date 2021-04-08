Запорожскую, Хмельницкую, Ровненскую, Харьковскую и Черкасскую области в ближайшее время могут внести в «красную» зону карантина. Уже известно, что ограничительные меры ужесточают в первых двух с 9 апреля.

По данным Министерства здравоохранения, в течение трех дней нарушаются показатели уровня госпитализаций и коэффициента выявления случаев инфицирование в Ровненской, Харьковской и Черкасской областях. По этой причине Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может принять решение по этим регионам.

По состоянию на 8 апреля, в «красной» зоне находятся Киев и 10 областей. Если вышеперечисленные области «покраснеют» в этой зоне будут уже 15 областей и Киев, а премьер Денис Шмыгаль анонсировал ранее локдаун, если «красными» будут 13 областей.

Как сообщалось ранее, усиленный карантин во Львове продлили на неделю – до 19 апреля.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 карантин ужесточили в Херсонской области, а также Тернополе и Чернигове.