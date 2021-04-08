В Украине с начала массовой вакцинации (конец февраля) зарегистрировано уже 816 сообщений о побочных эффектах.

Об этом говорится на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

Из поступивших в период с 24 февраля по 4 апреля карты-сообщений о неблагоприятных событиях подавляющее большинство составили — несерьезные (99, 1%). В 94,73% случаев проявления были предсказуемыми, то есть, отвечали информации в инструкции для медицинского применения.

Наиболее часто возникали такие побочные эффекты:

у 66,8% — общие расстройства (повышение температуры, утомляемость, лихорадка, гриппоподобное состояние ) и неприятные ощущения в месте укола введения;

у 11,8% — расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (миалгия, артралгия);

у 11,7% — невралгические расстройства (головная боль, сонливость или бессонница, тремор);

у 1,6% — разлад со стороны желудочно-кишечного тракта.

Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) порекомендовала не использовать вакцину против COVID-19 под названием AstraZeneca для людей младше 30 лет из-за риска проявления побочного эффекта — тромбоза.

Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.