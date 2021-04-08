Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал слова Юлии Мендель о якобы существовании «украинского русского языка» в Украине.

Свое мнение Тимошенко озвучил в интервью «Радио НВ». Он также упомянул заявление министра внутренних дел о применении русского языка для контрпропаганды.

Как он заявил, Офис президента пытается не поднимать языковой вопрос, а недавнее заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского является исключительно ее личным мнением.

«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны», — утверждает Тимошенко.

Некоторое время назад, Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный «украинский русский язык». Пресс-секретарь президента призвала демонополизировать право России на русский язык.

«И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык», — заявила Мендель.

Тем временем, в центре Луцка подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп.