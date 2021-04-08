Активизация боевых действий на оккупированном Донбассе может стать началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО.

Такое скандальное заявление сделал замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

«Я считаю, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел — выстрел себе не в ногу, а в висок», — заявил он.

Также российский политик жестко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО является единственным шансом положить конец войне на Донбассе.

«Где НАТО и где конфликт в Украине. Где логика? Это тоже начало развала Украины… Никакое НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт», — добавил Козак.

Как мы уже рассказывали, 7 апреля прошла экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, созванная по инициативе Украины.

Тем временем, Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Официальная причина: учения.