В Украине зафиксировали 19 419 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 5092 человека, выписаны из больниц — 5461, умерли — 464.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1803998 человек;

выздоровели — 1383883 лица;

летальных случаев — 35 962;

проведено ПЦР-тестов — 8514631.