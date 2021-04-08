Правила пересечения границы Украины изменились — теперь обязательной самоизоляции могут избежать украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа — ранее на это давали 48 часов.

Соответствующее постановление Кабинета министров было опубликовано сегодня, 8 апреля.

«Сегодня были опубликованы очередные изменения, которые правительство внесло в постановление №1236, регламентирующее карантинные ограничения, в частности, касающиеся государственной границы Украины. Эти нормы в ближайшее время будут направлены в подразделения ГПСУ для исполнения», — заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Также, теперь дети-иностранцы и лица без гражданства, не достигшие 12 лет, при пересечении границы на въезд могут не иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

При этом иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины отныне должны идти на самоизоляцию с установкой приложения Вдома, хотя ранее они въезжали без условий.

Как мы уже рассказывали ранее Украина изменила правила въезда в страну для иностранцев — отныне нужна справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19. Требование касается всех, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса будут прибывать туристы.

Тем временем, украинцам не стоит в этом году рассчитывать на поездки в Европу, туристический рынок уже ориентируется на такие страны, как Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Египет и Грузия.