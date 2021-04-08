В Украине объявили о подозрении «министру связи и массовых коммуникаций» в Луганской области. Предположительно, речь идет об Олеге Фетисове.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, пособнику террористов инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, он причастен к преступлениям, связанным с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«По данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования у местных жителей идеологии Российской Федерации», – указано в сообщении.

Примечательно, что «министр» террористической «ЛНР» продолжает организовывать работу своего «ведомства». В частности, он участвует в проведении совещаний так называемых «комитетов» и «коллегий», самостоятельно принимает решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области.

К тому же, сообщник оккупантов выполняет указания главарей боевиков «ЛНР», направленные на общее функционирование системы так называемых органов власти оккупационной администрации РФ в Луганской области. Сейчас он объявлен в розыск.

Как указано на сайте «Миротворец», речь идет об Олеге Фетисове. Именно он в «ЛНР» занимает указанную «должность».

Как мы уже рассказывали ранее, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о «Харьковских соглашениях».

А также, СБУ возбудила уголовное дело по факту государственной измены за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений.