В Украине увеличился список товаров, которые запрещено импортировать из Российской Федерации. Так, в список попали пищевые продукты и бытовая химия.

Всего в список запрещенных попали 24 группы товаров, среди которых: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и средства для чистки, туалетная бумага и бумажные салфетки, а также буровые установки и детали, передает Обозреватель.

Эксперты отмечают, что благодаря зоне свободной торговли с ЕС, перебоя с поставками скорее всего не будет.

«Если взять моющие средства, то среди всех, которые мы завозим из России, собственно российских – менее 1%. Все остальное – товары международных брендов. Международные корпорации просто перенаправят товары с Польши. А западная Украина, к слову, уже давно их там покупает. Потому причин для паники и для того, чтобы бежать в магазин и покупать моющие или муку, сегодня нет», – пояснил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Постановление о запрете импорта этих товаров из РФ начнет действовать уже через неделю.

«Мы сейчас приняли требования ЕС к качеству и безопасности продуктов и бытовой химии. В России свои, евразийские нормы. Они немного отличаются. В любом случае, у меня есть надежда, что украинский потребитель от запрета даже выиграет. Он получит более качественный товар», – отметил Непран.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство Канады ввело санкции в отношении Российской Федерации за оккупацию Крыма.

А Украина присоединилась к антироссийским санкциям, которые ранее ввел Евросоюз из-за ареста и приговора главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному.