Погода в Украине 9 апреля ожидается переменно облачной и без осадков, так как в ближайшие сутки территория страны будет находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления — антициклона PEGGY.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Ветер ожидается преимущественно северный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с.

В ночь на 9 апреля температура воздуха опустится до минусовых значений — от -4 до +1 градуса. В Карпатах ожидается до 9 градусов мороза.

Днем в пятницу воздух прогреется до до +6-12 выше ноля.

В Киеве 9 апреля осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов. Днем потеплеет до +10.

Как мы уже рассказывали ранее, в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Также, жаркое лето 2021, которое прогнозируют синоптики, скорее порадует, чем огорчит, ведь многие ученые считают, что эпидемию коронавируса в Украине сможет остановить только жаркое лето.