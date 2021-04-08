Погода в Украине 9 апреля будет продиктована южным антициклоном Пегги, уже завтра температура воздуха начнет повышаться, а на выходных достигнет 18 градусов.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

9 апреля максимальная температура воздуха поднимется до 7-11 градусов тепла, а в субботу-воскресенье юго-западный ветер прогреет воздух в большинстве областей до 12-18 градусов тепла.

Антициклон принесет в пятницу сухую и солнечную погоду, только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, до 10 градусов тепла. На выходные температура воздуха поднимется до 13-17 градусов тепла.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.