В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 8 апреля — в стране наблюдается небольшое потепление, но осадки все еще возможны.

Кратковременные дожди сегодня ожидаются на западе, а также на севере страны. На остальной территории переменная облачность. Температура воздуха в среднем 6-9 тепла. На юге местами до 11 тепла.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.