Вторую прививку от коронавируса нужно ставить тем же препаратом, что и первую. Интервал между уколами может составлять три месяца.

Об этом сообщает «Обозреватель» врач-иммунолог Алла Волоха.

По ее словам, иммунная защита от COVID-19 формируется через 2-3 недели после введения второй дозы:

«Если первая доза введена вакциной AstraZeneca, то и вторая доза также должна быть введена этой вакциной. Это должна быть AstraZeneca, желательно того же производителя, может быть и вакцина AstraZeneca другой платформы. Но вакцина должна быть практически одинаковой по составу. Если первая доза будет введена вакциной компании Sinovac, CoronaVac, то вторая доза также должна быть введена этой вакциной».

При этом, добавила врач, минимальный интервал между двумя дозами должен составлять один месяц, максимальный – три месяца:

«Исследования показали, что этот интервал может быть увеличен – и до двух, и до трех месяцев. Если вторая доза введена через три месяца, ее эффективность не меньше, чем та, что введена через месяц, а может быть даже и несколько больше. Согласно данным исследований, полученных британскими учеными, эффективность вакцины около 82%, если вторая доза введена через три месяца».

Если вы привились от коронавируса, но все-таки заболели COVID-19, второй укол нужно делать после выздоровления: «После второй дозы должно пройти 2-3 недели, чтобы сформировалась хорошая иммунная защита».

Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.