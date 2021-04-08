Число летальных случаев от COVID-19 в Украине может возрасти.
Такой прогноз в комментарии РБК-Украина дала врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская.
Мухарская обратила внимание, что уровень смертности также зависит от региона.
«Здесь в зависимости от региона. В некоторых регионах, например, в западных, где уже несколько недель придерживаются локдауна, ситуация более-менее стабилизируется, и имеет такую тенденцию к уменьшению заболеваемости, в том числе и смертности», — отметила экс-замглавы главного санврача.
Она отметила, что с ростом заболеваемости возрастает и количество летальных случаев.
«Надо понимать, что количество смертельных случаев зависит от того, сколько у нас тяжелых случаев. Есть такое определенное соотношение: чем больше больных, тем больше тяжелых форм, и дальше в этой цепочке чем больше тяжелых, тем больше смертей. Если будет расти общая заболеваемость, в том числе с тяжелыми формами, то может расти и количество, к сожалению, смертельных случаев», — подчеркнула Мухарская.
Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.
Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.