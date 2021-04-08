Закон о местном референдуме уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «Украина 24».

«Та информация, которая у меня есть — президент подписал и сегодня информация должна появиться на сайте президента», — сказал Стефанчук.

Ранее Стефанчук заявлял, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. По его словам, до 11 апреля он будет находиться на публичном обсуждении. Далее его доработают с учетом обсуждения.

Он подчеркнул, что законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе все чаще звучит тезис о слияния «ЛНР» и «ДНР» в одно квази-государство.

Тем временем, мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области.