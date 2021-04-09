10 апреля отмечается День братьев и сестер , а по народному календарю — Илларион. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. 10 апреля в разных странах мира отмечается семейный праздник — День братьев и сестер. Традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту потерю. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты избрало 10 апреля — День рождения ее сестры.

День памяти Преподобного Илариона

Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитський, с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. По непорочность и святость жизни сначала он удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитського монастыря (близ пролива Дарданеллы). Преподобный Иларион сподобился от Господа дара прозорливости. Благодатной силой молитвы он низводив дождь во время засухи, подобно пророку Елисею разделял воды реки, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой ставки рыбаков и совершал много других чудес. Кроме того, он прославился даром исцеления больных и изгнания бесов.

Приметы на 10 апреля

Слышится глухой и длительный гром — будет много дождей в ближайшие недели.

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев — холода скоро закончатся.

Дождь в этот день — примета того, что будет хороший урожай.

Чайки вечером низко кричат — летом будет засуха.

Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чайки летают низко — ждите засухи.

Напомним, Предстоятель Православной церкви, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть , но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.