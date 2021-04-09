8 апреля боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе 15 раз, 11 обстрелов зафиксировано по позициям украинских военных, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи поселка Широкино обстреливал позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. У поселка Невельск боевики использовали станковые противотанковые гранатометы.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское. В результате смертельное ранение получил украинский воин.

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Боевики дважды совершали артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры в районе Водяного. Вблизи населенного пункта Широкино боевики обустраивали новые военные позиции, а в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В штабе ООС сообщают, что в ответ на вражеский огонь украинские военные отвечали взаимностью. По состоянию на утро, 9 апреля, обстрелов не было.

7 апреля прошла экстренная внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, созванная по инициативе Украины. Обсуждался один вопрос — возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года.