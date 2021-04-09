Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально признала победу мэра Доброполья Андрея Аксенова на довыборах в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу №50 (Донецкая область).

Подробности обнародовала пресс-служба ЦИК на официальном сайте.

Таким образом, комиссия признала мэра Доброполья, который пошел на выборы как кандидат от партии «Порядок», избранным народным депутатом.

За Аксенова отдали 19 949 голосов – более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

Как сообщается, ведомство не могло отказать этому кандидату в регистрации на промежуточных выборах, поскольку «может действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами» страны.

«Обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждения уголовного дела, не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие действия должны устанавливаться в судебном порядке»,– заявили в ЦИКе.

Как мы уже рассказывали ранее, закон о местном референдуме уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

Также, ЦИК обнародовала 100% подсчетов голосов во время выборов на 87-м округе, согласно которым победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк. Он набрал 31,25%.