Инфляция в Украине в марте 2021 года ускорилась до 8,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи, фрукты.

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистика (Госстат).

Так, рост потребительских цен в Украине по итогам марта ускорился в годовом измерении до 8,5% с 7,5% по итогам февраля, 6,1% — по итогам января и 5% — по итогам декабря 2020 года. В марте инфляция увеличилась до 1,7%, тогда как в феврале она составляла 1%, в январе — 1,3%.

А также, Госстат зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,6% в марте по сравнению с предыдущим месяцем и 2,4% — с начала года.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% увеличились цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 0,6% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%.

Выросли цены 1,8% и на транспорт. Это в первую очередь произошло за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, Проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте увеличился на 4,4% и 1,6% соответственно.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине увеличился список товаров, которые запрещено импортировать из Российской Федерации. Так, в список попали пищевые продукты и бытовая химия.

Тем временем, в Украине банки начали массово блокировать средства на счетах украинцев, требуя документы, подтверждающие источник доходов.