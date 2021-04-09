В Грузии отказались от использования вакцины от компании AstraZeneca для людей младше 55 лет.

Как пишет «Эхо Кавказа», по словам замминистра здравоохранения Тамары Габуния, препарат показывает высокие результаты среди пожилых людей:

«Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа».

Прекращать поставки вакцины AstraZeneca страна не планирует, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк.

Напомним, накануне Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca (новое название Vaxzevria, в Украину препарат называют Covishield) и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов. Ряд стран прекратил использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе моложе 60 (Германия, Словения, Южная Корея, Великобритания, Эстония), в Великобритании остановили испытания препарата на детях, Нидерланды отказались от этой вакцины вообще.

Украина может получить 33 млн доз вакцин от коронавируса. Наша страна договорилась о поставках сразу с несколькими производителями. Первые контракты хотят полностью закрыть до конца весны.