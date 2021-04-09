Харьковскую область внесли в «красную» зону карантина, теперь здесь будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Соответствующее решение было принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Напомним, в «красной» зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений.

Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.

В то же время, в Івано-Франковске ситуация с COVID-19. улучшилась. Регион вышел из «красной» зоны карантинных ограничений, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

На сегодняшний день, в «красной» зоне карантина сейчас находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Как мы уже рассказывали ранее, локдаун поддерживает уже 65% украинцев. Против выступают только 33%.

А также, в Хмельницкой области ужесточили карантин из-за заболеваемости COVID-19, в частности отменили курсирование электричек — пассажиров на этой станции брать и высаживать не будут.