Власти Херсона приняли решение ужесточить карантинные ограничения на 6 дней, начиная с 10 апреля.

Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, передает «Мост».

Так, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно на территории Херсона будут введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

Что будет запрещено в Херсоне с 10 апреля:

пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, кроме деятельности по оказанию услуг с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос, в кафе и летних площадок (наполненность не более 50%, режим работы до 20:00);

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

деятельность непродовольственных рынков;

проведение всех массовых, кроме официальных спортивных мероприятий;

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме торговой деятельности с выполнением адресной доставки, осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Напомнии, на сегодняшнйи день, Херсонская область — единственная в Украине с «желтым уровнем» эпидопасности.

Как мы уже рассказывали ранее, Харьковскую область внесли в «красную» зону карантина, теперь здесь будут действовать максимальные карантинные ограничения.

А также, усиленный карантин во Львове продлили на неделю – до 19 апреля. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям.