Мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет министров ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-брифинга 9 апреля.

«Обращаюсь к правительству неотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна: перемещение между регионами страны должно быть ограничено. C контролем за соблюдением строгих правил. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города», — сказал Кличко.

По его словам, вирус уже бесконтрольно распространяется по всей стране:

«Давайте быть откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса. Его миграция по всей стране. Вы видите, какие ограничения и сколько времени длятся в европейских странах. И там ситуация не простая. Но люди придерживаются правил. И полным ходом идет вакцинация. А у нас украинцы ведут себя так, как будто вирус испугается и убежит. К сожалению, нет. Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас», — заявил мэр Киева.

Как сообщалось ранее, локдаун поддерживает уже 65% украинцев. Против выступают только 33%.

В Украине не первый день наблюдается рост заболеваемости COVID-19, на этом фоне ухудшается ситуация со свободными местами в больницах. По состоянию на 9 апреля, худшая ситуация фиксируется в Хмельницкой области, Киеве и Николаевской области.