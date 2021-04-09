Погода на выходных порадует украинцев теплом и солнцем.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 10-11 апреля повсеместно будет светить солнце, а температура воздуха поднимется до 12-18 градусов, на западе до 20 тепла. При этом ночи еще будут холодными от 2 мороза до 4 тепла.

В Киеве 10-11 апреля будет солнечно, сухо и тепло: в субботу 12-14 градусов, в воскресенье 14-16 тепла.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.