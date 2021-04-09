Представители США сообщили, что в ближайшее время их два военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

Соответствующее решение США приняли после того, как России начала активно стягивать вооруженные силы к границам Украины, сообщает Reuters.

США соблюли все требования прописанные в Конвенции Монтрё, которая с 1936 года дает Турции полный контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. На основании этого Соглашения турецкая сторона может ограничивать доступ морских военных кораблей к проливам.

В МИД Турции сообщили, что “15 дней назад по дипломатическим каналам нам было направлено уведомление о том, что два американских военных корабля пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая.”

Тем временем, ситуация между Украиной и Россией продолжает обостряться. Несколько государств уже высказали Украине свою поддержку, и осудили действия РФ.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Официальная причина: учения.

А также, заявление о “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности, несмотря на громкие заявление РФ и попытки Кремля дискредитировать Украину на международной арене.