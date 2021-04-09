Заявление о “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности, несмотря на громкие заявление РФ и попытки Кремля дискредитировать Украину на международной арене.

Соответсвующее заявление сделал Руслан Хомчак, которое обнародовал Генштаб ВСУ.

«Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы “подготовке Украины к наступлению на Донбасс” не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационный повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля», — указано в заявлении.

Украина выбрала политико-дипломатический сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — подчеркнул Хомчак.

В то же время, украинские военнослужащие готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения ООС, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия продолжает стягивать военных к границам с Украиной, уже сейчас в разных регионах сосредоточены значительные подразделения вооруженных сил РФ.

А также, развитие ситуации на Донбассе трудно предсказать, поскольку поведение военно-политического руководства России довольно непредсказуемо, рассказал участник боевых действий и боевой офицер Петр Недзельский.