Развитие ситуации на Донбассе трудно предсказать, поскольку поведение военно-политического руководства России довольно непредсказуемо.

Об этом «Апострофу» рассказал участник боевых действий и боевой офицер Петр Недзельский.

«Нет никаких объективных оснований для того, чтобы сегодня была полномасштабная война между Украиной и Россией. Но есть субъективный фактор — бывший подполковник КГБ Путин. Я категорически настаиваю на том, что у господина Путина не все хорошо с психикой. Это уже определили многие психиатры мирового уровня. Они выступали на телевидении, в прессе и отмечали, что у господина Путина очень серьезные проблемы психиатрического характера», — считает военный.

Он напомнил, что бывший министр обороны Австрии Вернер Фассльабенд, сказал, что 90% военных конфликтов в мире происходили совершенно непредсказуемо, безосновательно.

«То есть все упиралось не в какой-то объективный, а в субъективный фактор. Этот субъективный фактор сегодня является определяющим в отношениях между Украиной и Россией. Есть гнусный подполковник КГБ Путин, который делает такую сложную ситуацию. Прогнозировать его действия очень трудно. Здесь нужен психиатр», — констатировал Недзельский.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает стягивать военных к границам с Украиной, уже сейчас в разных регионах сосредоточены значительные подразделения вооруженных сил РФ. Выглядит все так, как если бы Россия намеревалась наступать с трех сторон – север, восток, юг.

Также сообщалось, что США рассматривают возможность в течение ближайших недель отправить в Черное море свои военные корабли в знак поддержки Украины на фоне наращивания Россией военного присутствия у наших границ.