Россия спровоцировала обострение обстановки на оккупированном Донбассе, чтобы увидеть реакцию со стороны нашей страны и ее партнеров.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба ведомства.

Разведка установила, что из РФ активно распространялись видео, на которых зафиксировано движение российской военной техники в сторону украинской границы, а также полеты боевых самолетов и вертолетов, готовых к немедленному применению.

А также, так называемые администрации «Л/ДНР» распространяли среди местных жителей информацию о том, что им надо быть готовыми к обострению ситуации на фронте со стороны Украины. Людям рекомендовали держать при себе все документы, появилась также информация о том, что якобы планируется эвакуация пожилых людей, женщин и несовершеннолетних в Ростовскую область РФ.

В то же время в штабе ООС сообщают о грубых нарушениях со стороны российско-оккупационных войск.

Так, 8 апреля наемники в очередной раз начали дооборудовать старые и обустраивать новые оборонительные позиции вблизи Донецкого аэропорта и Широкино.

Беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе военную технику РФ, расположенную с нарушением линий отвода. У Бойковского зафиксировали 14 танков Т-72, а вблизи Покровки – 18 танков, шесть прицепных гаубиц Д-30А «Жаба» и три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Как мы уже рассказывали ранее, в РФ заявили, что активизация боевых действий на оккупированном Донбассе может стать началом конца Украины. Как и вступление Украины в НАТО.

А Роман Бессмертный утверждает, что Россия взяла курс на эскалацию военных действий в Украине. Владимир Путин намерен уничтожить Украину в экономическом и политическом смыслах.