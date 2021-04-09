Сергея Стерненко выпустили из-под стражи. Суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Напомним, речь идет о деле похищения человека.

Как известно, Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении Сергея Щербича. Стерненко обвинили в разбойном нападении, похищении человека, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокуроры требовали для него 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подавляющее большинство украинцев не поддерживают действия протестующих, которые 20 марта выступая в поддержку Сергея Стерненко, повредили здание Офиса президента.