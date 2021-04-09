В Украине сегодня ожидается теплая погода, но местами пройдут дожди.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По информации синоптиков, кратковременные дожди сегодня ожидаются на севере, в центре и на востоке страны. На остальной части страны переменная облачность.

Небольшое похолодание пришло на запад Украины, а также в центр и на север. В этих регионах в среднем 11-13 градусов.

На юге, местами на востоке — 16-21 градус.

Синоптики также предупреждают о заморозках:

«Ночью 11 апреля в западных и Житомирской областях, 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 ° (II уровень опасности — оранжевый) ночью 10 апреля в восточных и Запорожской областях, 11-12 апреля в южных областях и на Закарпатье (11 апреля и в северных и центральных областях) заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности — желтый)».

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала о том, что 10 апреля, влажный атмосферный фронт, который вызвал дожди в Латвии, Литве, Беларуси и Польше, будет пересекать Украину. В связи с этим погода в нашей стране испортится.