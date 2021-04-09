Украина не будет насильственно депортировать россиян из Крыма после возвращения полуострова.

Такое заявление в интервью Lb.ua сделал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Украина не будет нарушать права людей и международные конвенции, которые касаются гуманитарного права. Жовква отметил, что в случае насильственной депортации мир скажет, что мы такие же, как россияне, а такого допустить нельзя:

«В то же время есть немало тех, кто готов вернуться в свои крымские дома после освобождения полуострова. И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями».

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму произошел скандал. В школе села Дачное Судакского района учитель литературы Елена Руденко оправдала депортацию крымских татар в 1944 году, назвал их предателями.

США рассматривают возможность в течение ближайших недель отправить в Черное море свои военные корабли в знак поддержки Украины на фоне наращивания Россией военного присутствия у наших границ.