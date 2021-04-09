Украина станет значительно слабее после запуска газопровода «Северный поток-2«. Он имеет последствия для национальной безопасности страны.

Об этом написал в статье для газеты The Wall Street Journal вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, из-за запуска газопровода Украина с точки зрения энергетической безопасности будет отсоединена от Западной Европы.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», — заявил Резников.

Резников настаивает на том, что для Германии «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе».

«Хотя Германия мало что выиграет, Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов», — сообщил он.

Как сообщала ранее советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль, в случае, если Россия достроит газопровод «Северный поток-2«, она может прибегнуть к полномасштабному вторжению в Украину.

Литва предлагает ЕС заморозить «Северный поток-2» до выборов в России.

